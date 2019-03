Karol G reveló cuántos hijos quiere tener con Anuel AA y su sueño de casarse en la playa

La cantante Karol G habló sobre su relación con el trapero Anuel AA y sus planes a futuro. La intérprete colombiana reveló que uno de sus más grandes sueños es convertirse en madre, lo anhela desde que tenía 17 años.

Tras lucir su anillo de compromiso durante el pre estreno del documental “Karol G: La Guerrera del Género”, la artista colombiana habló sobre sus proyectos personales, su sueño de casarse frente al mar y su vida al lado del cantante de trap.

“Sueño con una boda frente al mar, muy personal, con mi familia, todo el mundo sin zapatos, y con una súper banda de morenitos tocando still drums y música, así como hawaiana”, señaló Karol G en entrevista con People en español.

Sobre la posibilidad de convertirse en madre, Karol G dijo que es uno de sus grandes sueños y que se debe a que pertenece a una familia numerosa y son todos muy unidos.

“Quiero ser mamá desde que tenía 17 años. Si de pronto no hubiera sido cantante, lo más probable es que ya hubiera tenido hijos porque me encanta. En en mi casa somos tan unidos, que ese rol de ser mamá me parece la cosa más bonita del mundo”, señaló.

“La gente dice que estoy loca, especialmente en mi casa, pero siempre he dicho que quiero cinco, tres niños y dos niñas, pero me conformaría con tres. Vengo de familia numerosa, entonces a mí el hecho de tener muchas personas alrededor, me encanta”, agregó Karol G.

La intérprete de “Mi cama” y “Secreto” destacó que primero le gustaría tener una niña pues quiere que se convierta en el “amor de la vida” de su pareja, tal como ella lo fue para su papá.