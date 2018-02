Karla Souza reveló que fue víctima de violación por parte de un director

Otra artista se suma a los testimonios de acoso sexual. Esta vez la actriz mexicana Karla Souza sorprendió a todos al contarle a la periodista Carmen Aristegui para CNN español que fue víctima de violación por parte de un director en México.

Karla Souza indicó que todo este suceso fue cuando inició su carrera profesional y que tuvo que someterse a algunas peticiones de este director de cine porque se sentía presionada o chantajeada.

“A las 2 de la mañana, esta persona siente que tiene que venir a tocarme la puerta, a decirme que acaba de pensar algo para la escena, que tiene que platicar conmigo, que viene muerto porque viene de filmar todo el día, que tenía que venir a hablar conmigo para saber qué opinaba de la escena. Entra al cuarto y no se va del cuarto. Me hacía sentir especial. De cierta manera, me hacía sentir que yo iba a hacer un papel que le iba a demostrar a él y al mundo que me había casteado”, sostuvo Karla Souza para CNN español.

La actriz mexicana comentaba que cuando no aceptaba las peticiones de este director, al día siguiente este último la trataba de la peor manera. “Decidía no filmar mi escena. De repente me empezaba a humillar frente a los demás y, al mismo tiempo era encantador, al mismo tiempo, cuando yo sí le abría la puerta, se portaba increíble conmigo, me mandaba mensajes de ‘Ayer soñé contigo’”, comentó.

Karla Souza detalló que hubo un momento que terminó cediendo y este aprovechó la situación para violarla. “Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó”, enfatizó.

Tras esta situación, la mexicana tomó la decisión de poner un alto, pero fue retirada de la producción. Sin embargo, algunos integrantes de producción notaron que Karla Souza debía seguir y la llamaron para que retorne, pero notó que todo fue peor, pues se convirtió en víctima de diversas humillaciones.

“Como mujeres hemos normalizado esto, dices ‘es el único camino que tenemos como mujeres para obtener un papel’. Este es el caso que más me ha dañado psicológicamente y emocionalmente”, fue el mensaje con que concluyó Souza.