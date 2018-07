Kanye West se animó a hablar sobre su salud mental en Twitter

Desde hace algunos meses, el cantante Kanye West se ha probado a sí mismo que sí puede hablar con sinceridad y prueba de ello es la franqueza con la que responde a sus seguidores en sus redes sociales.

Esta vez, el esposo de Kim Kardashian se animó a hablar de los problemas de salud mental que lo aquejan. Por ejemplo, en el tema ‘Yikes’ (de su último disco), el músico habla del trastorno bipolar que le diagnosticaron a los 39 años y cómo esa etapa tuvo sus altibajos.

Una de sus más recientes, y duras, confesiones desde su regreso a las redes ha sido decir que planteó quitarse la vida en varias ocasiones. Ante esta confesión, sus seguidores reaccionaron preguntándole cómo superó este pensamiento.

I’ve had these kinds of thoughts and I’m going to tell you things I’ve done to stay in a content place. — KANYE WEST (@kanyewest) 27 de julio de 2018

Kanye West respondió: “Cuando vi el documental de Alexander McQueen me sentí muy identificado con su viaje”, explicó West en un primer tuit haciendo referencia a las similitudes de su vida y la del fallecido diseñador.

I saw the Alexander McQueen documentary and I connected with his journey. I know how it feels to want to take your life back into your own hands even if it means taking your own life. — KANYE WEST (@kanyewest) 27 de julio de 2018

“Sé lo que se siente al querer recuperar a toda costa el control de tu vida incluso si eso pasa por quitártela. Para dejarlo claro y que esto no se vuelva demasiado raro, yo he tenido ese mismo tipo de pensamientos y voy a contarles lo que he hecho para conservar una actitud positiva”, publicó el rapero en un segundo tuit.

Kanye West, esposo de Kim Kardashian, ahora busca que su vida sea un ejemplo para los más jóvenes y aseguró que irá revelando consejos con el pasar de los días.

El primer consejo que publicó es: “Cómo no quitarse la vida, parte 1. Evita que haya gente a tu alrededor que te haga desear suicidarte”.