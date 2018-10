Kaley Cuoco prestará su voz a ‘Harley Quinn’ en la nueva serie animada de DC

Kaley Cuoco no se alejará de la televisión tras el final de la temporada 12 de The Big Bang Theory. La reconocida actriz, que dio vida a ‘Penny’ en la exitosa serie estadounidense emprenderá nuevos proyectos que incluyen su participación como personaje del Universo DC.

En su reciente participación en el Comic-Con 2018 de Nueva York, la actriz Kaley Cuoco anunció que prestará su voz para el personaje de ‘Harley Quinn’ en la nueva serie animada que prepara DC.

Según dijo Kaley Cuoco durante su presentación en el festival, este proyecto estrenará en 2019 y ella no sólo será la protagonista, sino también productora ejecutiva de la nueva serie animada.

Esta producción animada, descrita como una comedia de acción para adultos, seguirá a ‘Harley Quinn’ luego de terminar su relación con el ‘Joker’ y se convierte en criminal por su cuenta en Gotham City.

Originalmente era Margot Robbie, actriz que dio vida al personaje en la película “Escuadrón Suicida”, quien prestaría su voz al personaje. Sin embargo, tuvo que rechazarlo por sus compromisos de trabajo y el papel recayó en Kaley Cuoco, quien dijo estar emocionada con esta nueva aventura.

“Esto ha sido la cosa más más arriesgada, más oscura que he hecho en mi carrera. He maldecido y gritado más de lo que creo que alguna vez he hecho, y ha sido explosivo. Es muy liberador”, expresó Kaley Cuoco, según confirmó USA Today.