Justin Bieber tras su primer Día de Acción de Gracias como hombre casado: "El amor no siempre es fácil"

“Justin Bieber”: (24) contrajo matrimonio con “Hailey Baldwin”: (22) hace unos meses, a través de la vía civil. Ahora, el cantante ha escrito un sentido mensaje al festejar su primer Día de Acción de Gracias junto a su esposa.

“Primera acción de gracias como hombre casado, por primera vez como anfitrión de Acción de Gracias. La primera vez que ambos lados de la familia se han unido”, sentenció Justin Bieber en Instagram.

El cantante continuó reflexionando cómo es que su vida ha cambiado y cómo, pese a eso, se siente feliz de haber tomado la decisión de compartir su día a día con Hailey Baldwin.

“Las relaciones son difíciles y el amor no siempre es fácil, pero ¡gracias Jesús por mostrarme cómo! ¡Cada día es un proceso de aprendizaje, tratar de ser más como él, paciente, amable, desinteresado, tengo un largo camino!”, manifestó.

La primera festividad como casados, fue en realidad una doble celebración, debido a que el Día de Acción de Gracias es también el cumpleaños de Hailey Baldwin.

Razón por la cual Justin Bieber compró una torta y le dio una sorpresa a su esposa frente a sus familias. Ambos incluso sellaron su amor con un beso, el cual la hermana de Hailey Baldwin mostró en Instagram.

Las familias de ambos parecen llevarse bastante bien, ya que incluso la mamá de Justin Bieber le escribió un mensaje a Hailey Baldwin por su cumpleaños donde expresaba sentirse afortunada de tenerla como ‘hija’.

HAPPYBIRTHDAY@haileybaldwin !! I LOVEYOU!! I’m SO #THANKFUL to have you as a daughter!!!