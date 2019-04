Justin Bieber se disculpó con sus seguidores por bromear con supuesto embarazo de Hailey Baldwin

El cantante Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin aprovecharon el April Fool’s (1 de abril) para hacer una broma a sus millones de seguidores; sin embargo, no todo salió como esperaba y han tenido que disculparse.

A través de Instagram, Justin Bieber compartió un emotivo mensaje donde “revelaba” que su esposa estaba embarazada, pero esto no era más que una broma**. Ahora, a través de la misma red social ha tenido que ofrecer una disculpa pública a todas las personas que se ofendieron por su juego.

Justin Bieber aclaró, con un extenso mensaje, que su intención nunca fue lastimar a nadie con su broma, mucho menos burlarse de las personas que no tienen hijos.

“Siempre habrá gente ofendida, también hay personas que no toman las bromas muy bien, soy un bromista y fue APRILFOOLS. No quise ser insensible con las personas que no pueden tener hijos. La primera broma que muchos hacen en este día es decirles a sus padres que están esperando un hijo para obtener una gran reacción, pero me disculparé de todos modos, asumiré la responsabilidad y pediré perdón a las personas que se ofendieron”, manifestó Justin Bieber en su mensaje.

“Realmente no quiero que nadie se ofenda con una broma… es como cuando le tiré una torta en la cara a mi hermanita por su cumpleaños esperando que ella se riera, pero lloró. A veces simplemente no sabes qué lastimará los sentimientos de alguien, y no estoy comparando el embarazo con el pastel en la cara, pero es solo para describir la situación. Algunos podrían haberse reído, pero otros se ofendieron”, agregó en su extenso mensaje.

Sin duda, la broma del embarazo de Hailey Baldwin les ha costado caro y no ha tenido el impacto que los famosos deseaban.