"Jumanji" retoma el número uno de la taquilla estadounidense

“Jumanji: Welcome to the Jungle” volvió al número uno de la taquilla estadounidense al desbancar este fin de semana a “Maze Runner: The Death Cure”, según los datos ofrecidos hoy por el portal Box Office Mojo.

El Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que se celebró el domingo, provocó que este fin de semana la afluencia a los cines fuera más baja de lo normal, por lo que “Jumanji: Welcome to the Jungle” conquistó la taquilla de EEUU con sólo 11 millones de dólares de recaudación.

Esta película, uno de los grandes éxitos de la temporada, ha ingresado en todo el mundo más de 855 millones de dólares desde que se estrenó en diciembre.

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas protagonizan un filme en el que cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, donde adquieren nuevas personalidades con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.

“Maze Runner: The Death Cure”, la tercera y última entrega de la saga “Maze Runner”, se anotó 10,2 millones de dólares.

El joven protagonista Thomas (Dylan O’Brien) trata de encontrar la cura a una plaga conocida como “el destello”, que convierte a las personas en caníbales.

Con la medalla de bronce se conformó la película de terror “Winchester”, que protagoniza Helen Mirren y que en su primer fin de semana en la gran pantalla consiguió 9,2 millones de dólares.

Este largometraje se centra en Sarah Winchester, la heredera de la compañía de rifles de repetición Winchester, que, según la leyenda, construyó a comienzos del siglo XX una enorme casa a las afueras de San Francisco para encerrar las almas de las personas asesinadas con las armas manufacturadas por su familia.

Por su parte, el musical “The Greatest Showman” obtuvo 7,8 millones de dólares.

Hugh Jackman interpreta en esta película a Phineas Taylor Barnum, un empresario pionero que revolucionó en Estados Unidos el espectáculo de los circos.

Finalmente, el wéstern “Hostiles” ingresó 5,5 millones de dólares.

La cinta, en la que aparecen Christian Bale, Rosamund Pike, Jesse Plemons y Ben Foster, se centra en un capitán del Ejército estadounidense que debe escoltar a un jefe de la tribu cheyenne en un peligroso viaje.