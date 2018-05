Julián Gil es suspendido de las visitas a su hijo por Marjorie de Sousa

Medios mexicanos señalan que Marjorie de Sousa pidió ante el juez, quien lleva la causa por la manutención y custodia de Matías, la suspensión de las visitas del 12 de mayo al 7 de julio argumentando razones de trabajo.

En la misma línea de la fuente, Julián Gil habría reaccionado sobre el pedido de su expareja y la orden del juez. El actor habría extendido su pesar a través de su publicista, Alberto Navarro.

“Este tipo de acciones confirman lo que les he venido diciendo desde el día uno y muestra una vez más de la intención de mantenerme alejado de mi hijo. Increíblemente me han estado crucificando constantemente cuando yo no voy por motivos laborales, y en este caso que ella va a trabajar si le dan la cancelación”, explica en sus primeros párrafos.

Así mismo, Julián Gil pondría en tela de juicio las palabras de Marjorie de Sousa al explicar que esa sería una de las formas que utiliza para poder alejarlo de su retoño.

“En este caso se ve una vez más sus intenciones y alcances de lograr que no mantenga ningún tipo de vínculo con mi hijo Matías. Llevo más de 400 días sin poder tener una sana convivencia con mi hijo. Julián Gil”, sentenció.

Como se recuerda, Julián Gil y Marjorie de Sousa lo han expuesto con demasía a su menor hijo Mathías debido a sus problemas personales. ¿Hasta cuándo seguirán con este problema?