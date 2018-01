Julian Gil respondió así a Marjorie de Sousa tras renunciar a pensión alimenticia

Julián Gil respondió a Marjorie de Sousa tras rechazar la pensión alimenticia que por ley le corresponde a su hijo Matías. El actor le recalcó que ella no puede tomar una decisión a la ligera.

“La pensión la dictó un juez, primero del 20%, no la dicté yo, luego bajó a un 10%, no la dicté yo. Luego estaban peleando que eso era mucho dinero, luego estaban apelando para reducir a un 4%. La verdad ha sido tan desgastante que no quiero un peso”, expresó Marjorie de Sousa en una entrevista realizada por el programa SLS.

Como era de esperarse, el actor Julián Gil no se quedó callado y le respondió fuerte y claro a la madre de su hijo. “Ella no puede renunciar a algo que no es para ella, el dinero es para Matías. Si ella quiere desistir y no tomarlo, se tiene que llegar a un acuerdo y ese dinero se lo guardaría a Matías”, manifestó Julián Gil.

El actor aclaró, además, que Marjorie de Sousa está entrando en contradicción con sus últimas declaraciones. “Ella dijo que nunca le pagué la pensión ¿ahora me la quiere devolver? Sigue entrando en contradicciones y me atrevo a pensar que son instrucciones de su abogada”, explicó Julián Gil.

En dicha entrevista, Marjorie de Sousa señaló que no tiene ningún problema personal con el actor y que pese a todo él es y seguirá siendo el padre de su hijo.

Hasta la fecha, ambos actores han sido protagonistas de escándalos tras el nacimiento del pequeño Matías. ¿En qué terminará todo?