Julián Gil habló esto con Marjorie de Sousa tras hacerle la prueba de ADN a su hijo Matias

Luego de realizarle la prueba de ADN al pequeño Matias, Julián Gil indicó que ni bien tenga los resultados no dudará en revelarlos a la prensa, pues aunque está seguro que el hijo de Marjorie de Sousa es suyo, quiere parar los rumores y dudas.

Asimismo, señaló que fue él quien se acercó a Marjorie de Sousa para llegar a un acuerdo y terminar con las constantes peleas.

“Sí se hizo (conversas), de parte mía, un acercamiento para ya empezar a llevar un dialogo mejor y, si Dios quiere, se puede lograr. De mi parte estoy totalmente dispuesto por el niño, sobre todas las cosas, a que de alguna manera termine todo esto ya”, comentó Julián Gil a “Ventaneando”.

“Creo que por primera vez en el proceso hablamos. Fue una conversación muy corta… Estuvimos de acuerdo en que sí era inteligente sentarnos hablar ella y yo solos”, detalló.

Julián Gil señaló que los resultados del ADN se podrán conocer en 10 días. “Yo estoy seguro, y lo he dicho siempre, Matías es mi hijo y cuando salgan los resultados de la prueba en los próximos días por supuesto que pienso hacerlo público y acabar con esto. La gente lo va a saber de una vez por todas, pero yo sé que el resultado va a hacer cien por ciento positivo”.

“Una vez que salgan los resultados, que va ser próximamente, de la prueba de ADN, estoy seguro que el niño, como siempre he dicho, es mío, va a salir positivo, entonces ya no vamos a seguir peleando. Obviamente seguiré exigiendo que se me dé tiempo de calidad y es todo lo que va pasar”, finalizó.