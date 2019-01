“El Puma” Rodríguez empezará su gira mundial con tres presentaciones en EE.UU.

Vuelve al ruedo. El cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez anunció su regreso a los escenarios luego de su doble trasplante de pulmón al que fue sometido en 2017. Ahora, su publicista confirmó sus primeras presentaciones.

A través de un comunicado enviado a la prensa, Beatriz Parga, publicista de “El Puma”, aseguró que las presentaciones del músico comenzarán el próximo sábado 11 de mayo en el escenario The Fillmore, Miami Beach.

Una semana después, José Luis Rodríguez tendrá un concierto especial en el Revention Music Center de Houston, Texas y el 24 del mismo mes ofrecerá un show en The Wiltern Theatre, de Los Ángeles.

Estas fechas son las primeras confirmadas de su “Agradecido Tour”, gira que llevará al artista venezolano por diversas ciudades de Estados Unidos, el resto de América y Europa, según el comunicado en el que se asegura que esta serie de presentaciones “serán las más importantes de su carrera”.

“Hoy felizmente puedo decir que estoy a un 80% de mi condición y los médicos dicen que en muy poco estaré 100% para mi público. He prometido volver a los escenarios de esos lugares que visité y muy pronto estaremos anunciando más fechas y más ciudades donde me reencontraré con mi maravilloso público, y eso me hace muy feliz”, dice José Luis Rodríguez en el escrito.

Recordemos que el intérprete de “Agárrense de las manos” y “Culpable soy yo” se sometió en diciembre del 2017 a un doble trasplante de pulmón en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Actualmente se encuentra en terapia y, según declaró el músico, su recuperación va a “buen ritmo” y lleva una rutina “muy estricta de comidas, ejercicios y cuidados”.