Jorge Luis Moreno: así defendió "Víctor Casillas" a la narcoserie El Señor de los Cielos

Aunque no es uno de los personajes principales de la serie El Señor de los Cielos, los dramas y demonios de Víctor Casillas han sabido calar en la preferencia del público. Hecho que nunca imaginó Jorge Luis Moreno, el actor que interpreta este personaje, el cual podemos ver de lunes a viernes por Telemundo Internacional, a las 11 p.m., a través de la tercera temporada de esta narcoserie.

“Cuando me tocó hacer el casting para Víctor Casillas, la verdad no seguía la historia de El Señor de los Cielos, no era consciente del impacto que estaba teniendo, incluso del personaje. No sabía la relevancia que iba a tener desde la tercera temporada y lo que seguía, no lo imaginaba. Conforme iba saliendo al aire, me cayó recién el 20 de monstruo al que había entrado. Creo que eso fue bueno, porque si hubiera hecho el casting sabiendo lo grande que era, me hubieran entrado los nervios, que a lo mejor hubiera sido contraproducente”, contó Luis Moreno a Peru.com al recordar cómo inició esta aventura.

En la tercera temporada de El Señor de los Cielos, Jorge Luis Moreno interpreta a Víctor Casillas, sobrino de Aurelio Casillas (protagonizado por Rafael Amaya), quien tendrá que afrontar una realidad de la que ha renegado por mucho tiempo.

“Mi personaje en la tercera temporada vivirá una transición muy grande. Comienza la historia como termina la segunda, tratando de huir, de ser feliz y crear una familia por su cuenta. A partir de ahí, suceden muchas cosas que lo van a hacer regresar al mundo del que pensó huir. Muchas situaciones y pérdidas, que lo van a hacer cambiar de carácter incluso, más que convertirlo en una persona dura, será en un animal acorralado que va a estar a la defensiva”, explicó.

Jorge Luis Moreno confesó que este personaje lo ha marcado a nivel personal y profesional, “sobretodo porque El Señor de los Cielos es un proyecto que ha tenido tanto impacto en el público”.

“Jamás había trabajado en un personaje por tanto tiempo, estos tres años me han parecido gratificantes (El Señor de los Cielos va por su 5ta temporada), que va evolucionando y que uno va adaptándose a los cambios. Sí, este proyecto me ha marcado mucho”, reveló.

“Es lógico que cada proyecto representa tu crecimiento de una manera u otra, sin embargo, puedo decir que he vivido un enriquecimiento más grande con El Señor de los cielos, fue una experiencia difícil, no puedo decir que estuve como pez en el agua porque batallé bastante, pero puedo decir que aprendí mucho, me encontré con cada obstáculo nuevo que me hacían crecer como persona y como actor, que pude afrontar gracias al gran equipo de la serie”, acotó.

Consultado por cómo elaboró un personaje tan conflictivo y lleno de fantasmas, el actor indicó que si se analiza bien, realmente Victor Casillas es así por las “circunstancias que ha vivido. Es un personaje que comienza desde niño queriendo evitar el mundo en que creció. La misma situación de la familia fue orillándolo y al mismo tiempo reprimiéndolo y amargándolo”.

“Yo abordé el personaje previamente en cada temporada, en un trabajo de mesa con el director, analizando a dónde pretendía llegar con este personaje que tenía una carga dramática muy fuerte. Para esto me sirvió mucho trabajar en equipo, junto a los demás actores y directores. Me ayudaron a manejar la situación y a complementar las escenas, fue muy padre”, señaló.

Hemos visto al actor en telenovelas, de las cuales ha disfrutado bastante, sin embargo, remarca que la serie utiliza una óptica muy diferente, desde la trama, las imágenes y hasta sus personajes entrañables, que a pesar del estilo de vida que tienen, cuentan situaciones actuales. “Ahí radica el éxito de esta producción”, remarcó.

Por otro lado, se refirió a las críticas que ha tenido esta producción, satanizándola por tratarse de una narcoserie que supuestamente “deshumaniza al público”.

“Primero, (el narcotráfico) es algo que existe y no se puede negar. Es lógico que solo es entretenimiento, que no pretende ser un material documental, donde retrate lo que está sucediendo en realidad, todo es representado desde la ficción”, señaló.

“Tampoco se ensalza la vida de los narcotraficantes, porque si en apariencia es atractivo cómo viven en la opulencia, rodeado de bellas mujeres, aviones y dinero, pero es una realidad aunque sea ficción que viven en una tragedia constante y que la verdad, por lo menos yo no viviría así, yo prefiero conservar a mis seres queridos y no vivir en la paranoia”, explicó Moreno, quien aseguró que los personajes de esta serie “para nada buscan ser aspiracionales”.

Jorge Luis Moreno confesó que lejos de ponerlo nervioso, las escenas de acción son las que le causaron mayor emoción. Sobretodo porque le hicieron retroceder a la época de su niñez.

“Disfruté más las escenas de acción porque fue como una regresión a la infancia, como cuando uno empieza a jugar a las pistolitas, con la misma inocencia de la niñez claro está. Sabemos de la seriedad que esto implica, pero me causó esa sensación cuando hago estas escenas”, dijo el actor, quien explicó que aunque no tuvieron entrenamiento previo, recibió capacitaciones para los efectos especiales y detalles en las escenas complejas.

Finalmente, el mexicano se animó a resaltar qué es lo que aprendió a la hora de interpretar este personaje. Además de comentar algunas similitudes que notó con él.

“Los dos somos muy tercos, por qué, no sé, es mi carácter desde niño y el personaje de Víctor también, es una virtud y un defecto. Él defiende muchos sus ideas, a pesar de que las personas le digan que está mal, él está seguro y sigue adelante. Sin embargo, creo que es bueno tener un equilibrio antes de tomar una decisión, ver más allá. Es uno de los errores trágicos del personaje, que había tanta represión que cada decisión era dañinas para él”, remarcó.