Jodie Foster dirigirá y protagonizará el “remake” de la cinta “Woman at War”

Jodie Foster dirigirá, protagonizará y producirá una nueva versión de la película islandesa “Woman at War”, según informó el portal especializado Deadline.

La cinta original, dirigida por Benedikt Erlingsson, fue la seleccionada por Islandia para competir en los próximos Oscar. “Esta película me emocionó más allá de las palabra”, aseguró Jodie Foster.

“Woman at War” cuenta la historia de una profesora que tiene una segunda vida, al margen de la ley, como activista por el medioambiente. Mientras lucha contra una industria local, recibe la noticia de que su solicitud de adopción de una niña ha sido aprobada.

“Estoy muy emocionada de dirigir una nueva interpretación estadounidense de esta relevante, hermosa e inspiradora historia. El personaje de Halla (la profesora) es una guerrera del planeta, una mujer fuerte que lo arriesga todo para hacer lo correcto, pero no sin serios contratiempos en el camino”, añadió Jodie Foster.

Este es el primer largometraje como realizadora de Jodie Foster desde “Money Monster” (2016), que protagonizaron Julia Roberts y George Clooney.

Previamente, Jodie Foster dirigió los filmes “Little Man Tate” (1991), “Home for the Holidays” (1995) y “The Beaver” (2011), Además, tiene dos Oscar a la mejor actriz por las películas “The Accused” (1988) y “The Silence of the Lambs” (1991).

EFE.