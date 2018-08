Jim Carrey vuelve a la TV: "Mi plan no era unirme a Hollywood, era destruirlo"

El actor Jim Carrey, reconocido por sus papeles cómicos en diversas producciones, se mantuvo fuera del ambiente artístico por un tiempo prolongado, pero por fin decidió volver y otorgó una reveladora entrevista donde contó los motivos de su alejamiento de la industria.

Su última participación en algún proyecto fue en ‘The Truman Show’ y después el actor desapareció del radar, hasta ahora. En una reciente entrevista el actor se sinceró y explicó cuál era su plan al ingresar a Hollywood.

Jim Carrey aseguró que su plan nunca fue unirse a Hollywood sino, por el contrario, quería “destruirlo”. Según el actor, no quería estar más en la industria porque no le gustaba lo que sucedía.

“No me gustaba lo que estaba pasando. Las corporaciones haciéndose con todo y demás. Quizá fue porque me sentí atraído por una salida creativa diferente y me gustaba de verdad el control que me permitía tener la pintura, el no tener a un comité de por medio diciéndome a qué idea debía aspirar para ser atractivo para todos los demográficos”, manifestó Carrey a The Hollywood Reporter.

“Mi plan no era unirme a Hollywood, era destruirlo. Como tomar un martillo gigante contra el galán y toda su seriedad”, agregó el polémico actor.

Sobre su regreso a las pantallas con ‘Kidding’ de Showtime, cuyo estreno será el próximo 9 de setiembre, el actor señaló que “no he vuelto de la misma manera. Ya no creo que sea el pequeño Jim Carrey que trata de aguantar colgado de algún lugar en la estratosfera, ahora no estoy colgado de nada”.