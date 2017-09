Jim Carrey sorprende con nueva y mejorada apariencia en el Festival de Venecia

¡Todos cambian! El actor Jim Carrey sorprendió a la prensa internacional al presentarse totalmente renovado en el Festival de Cine de Venecia 2017, donde presentó película sobre su vida.

Jim Carrey alternó en Venecia sus habituales bromas e imitaciones con su poco conocido lado filosófico al reconocer que está en una “fase espiritual” de su vida y reflexionar sobre lo que somos: “creo que hay un personaje que ha estado interpretándome toda mi vida, en realidad no soy yo”.

“Jim & Andy: The Great Beyond – The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman with a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton” es el larguísimo y extravagante título del documental, dirigido por Chris Smith.

Imágenes inéditas que guardó Universal junto con una larga entrevista a Jim Carrey forman un interesante documento que además de contar el proceso de creación de aquella película ahonda en la carrera del actor canadiense y muestra un lado mucho más sensato de él de lo que dejan ver sus alocadas películas.

(Fuente: EFE)