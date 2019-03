Álex Rodriguez volvió de su viaje con Jennifer Lopez con el ojo morado

El futuro esposo de la cantante Jennifer Lopez, Álex Rodriguez, fue captado en una fotografía con el ojo morado a su regreso del romántico viaje en el que le pidió matrimonio la artista.

El exbeisbolista Álex Rodriguez y Jennifer Lopez lucieron serios y tristes en el aeropuerto de Miami-Opa Locka el miércoles 13 de marzo.

El incidente ha ocurrido luego de la polémica declaración del deportista José Canseco sobre la supuesta infidelidad de Álex Rodriguez con su ex esposa Jessica Sekely, quien ha desmentido dicha información.

“Esas acusaciones que José está haciendo no son ciertas. Conozco a Álex desde hace muchos años y no lo he visto por más de 5 años. No dormí con él”, expresó en Twitter Jessica Sekely, quien estuvo casada con José Canseco.

Those false accusations Jose is making are not true!I have known Alex for many years and haven’t even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends