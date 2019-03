Así reaccionó Alex Rodríguez tras ser acusado de serle infiel a Jennifer Lopez

Hace tan solo una semana se confirmó que la pareja conformada por Jennifer Lopez y Álex Rodríguez se comprometió en las islas Bahamas; sin embargo, la noticia quedó de lado luego que un ex compañero del ex beisbolista acusara a Rodríguez de serle infiel a la ‘diva del Bronx’.

Ahora, tras regresar de su viaje, la pareja ha preferido no pronunciarse al respecto, pero se han lucido juntos y un video en los stories de Instagram de Álex Rodríguez confirmaría que todo va bien con la popular cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Álex Rodríguez compartió un video donde se puede apreciar que el deportista asistió a la función de los gemelos de Jennifer Lopez, acto que despejó los rumores de un posible distanciamiento.

Las imágenes muestran a los gemelos de Jennifer López durante una actuación escolar. Los pequeños, Max y Emme, fruto del anterior matrimonio de la actriz con Marc Anthony, aparecen cantando sobre el escenario.

El ex beisbolista no faltó a la actuación de sus hijastros, que compartió con emojis de corazones. También subió una fotografía de **Jennifer López **durmiendo en un avión, abrazada a sus pequeños. De esta manera, **Álex Rodríguez **pone fin a las especulaciones de una presunta infidelidad

Recordemos que José Canseco, a través de su Twitter, acusó a Álex Rodríguez **de haberle sido infiel a **Jennifer Lopez y mantener una relación secreta con Jessica Canseco, su ex esposa.

“Viendo a JLo enviándole un mensaje de texto a Alex Rodríguez, poco sabe ella que la está engañando con mi ex esposa Jessica. Pobre chica, ella no tiene ni idea de quién es él”, escribió Canseco en su red social. Sin embargo, luego de algunos días, la mujer involucrada negó las acusaciones.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is