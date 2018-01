Jennifer Lopez confirma su retorno a Will & Grace con estas fotos en Instagram

Todos vuelven. Jennifer Lopez fue confirmada como la estrella invitada en un próximo capítulo de la serie de NBC, Will & Grace, donde ya participó hasta en 3 episodios en la anterior temporada.

En esta ocasión, JLo se interpretará papeles dobles, pues aparecerá como sí misma y también con su personaje de Shades of Blue, la detective Harlee Santos.

Solo poco después de revelarse que estará en Will & Grace, la artista compartió en Instagram una fotografía junto al elenco. Como era de esperarse, los fans no dudaron en emocionarse con su pronta reaparición.

De hecho, a juzgar por el peinado que presenta Jennifer Lopez, pareciera que la instantánea fue tomada mientras filmaba como Harlee Santos.

There’s always room for @JLo in the Fab Four! #WillAndGracepic.twitter.com/bTrhsAC3Zj