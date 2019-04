Álex Rodriguez reveló que ensayó tres veces la pedida de mano de Jennifer Lopez con su asistente

El novio de Jennifer Lopez , Álex Rodriguez asistió la noche del último martes al programa de Jimmy Fallon “The Tonight Show” y sorprendió revelar un detalle inesperado de la propuesta de matrimonio que le hizo a la cantante.

“Lo planeé durante unos seis meses y fue en la playa de las Bahamas”, dijo Álex Rodriguez, para posteriormente agregar: “Tenía el anillo, pero los tres días anteriores a que me arrodillara y me comprometiera, ensayé tres días seguidos”.

El exjugador de los New York Yankess, Alex Rodriguez expresó que quería que todo salga perfecto para Jennifer Lopez, incluyendo el sunset.

Por lo cual, Jimmy Fallon le preguntó cómo fueron sus ensayos previos a la pedida y, entre risas, el novio de Jennifer Lopez respondió: “Bueno, en realidad tenía a mi asistente”

Álex Rodriguez le pidió la mano a Jennifer Lopez alrededor de las 6 de la tarde durante sus vacaciones tropicales en Las Bahamas, tras dos años de relación.

La pareja anunció su compromiso en redes sociales el 9 de marzo de 2019 con una fotografía del anillo de compromiso de diamantes que Álex Rodriguez le regaló a Jennifer Lopez.

.@AROD rehearsed his proposal to @JLo to make sure everything was perfect pic.twitter.com/pyIVucWs35