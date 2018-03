Jennifer Lopez: ¿Alex Rodríguez molesto con la cantante y le hace reclamo en Instagram?

Hace algunos días, Jennifer Lopez publicó una imagen en su cuenta de Instagram de lo que sería su nueva producción musical. Su novio Alex Rodríguez, presente en el ensayo, compartió también una imagen con un mensaje que sorprendió a todos.

Alex Rodríguez publicó: “Sigo preguntándome por qué Jen no me ha pusto en (el show)”, mensaje que no fue bien recibió por algunos seguidores de Jennifer Lopez, quienes no dudaron en responder inmediatamente.

A pesar de que todo se trataba de una simple broma, Alex Rodríguez recibió todo tipo de comentarios de parte de los fans de Jennifer Lopez. “Tienes dos pies izquierdos”, “Porque no eres bueno en el baile”, “Yo tampoco te pondría”, “Mejor dedícate a otra cosa”, fueron algunos mensajes que recibió.

Como se sabe, Alex Rodríguez toda su vida se dedicó al deporte, pero al ritmo de merengue del cantante Elvis Crespo, dejó en claro que también sabe divertirse en fiestas latinas.

A raíz que, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez expusieron su relación las cámaras no han dejado de acosarlos en los diferentes eventos sociales, pero también han difundido su gran lado filántropo de la pareja.