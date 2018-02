Jennifer Lopez: 10 datos que seguro no sabías de la celebridad

Jennifer López es una de las mujeres más bellas de Estados Unidos que ha acaparado la atención de diversos medios por su talento, por sus amores y escándalos que ha tenido en el transcurso de su carrera como artista.

A sus 48 años, Jennifer Lopez se ha convertido en una figuras más envidiables por su escultural anatomía y por sus distintos roles como actriz, cantante, bailarina, compositora, productora, discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense de origen puertorriqueño.

En esta nota te presentaremos 10 datos curiosos que no sabías de la celebridad.

1.- Jennifer Lopez tiene más de un apodo. Antes que todos la conocieran como JLo, los apodos que le dieron en su barrio del Bronx, Nueva York, eran ‘The Supernova’ y ‘La Guitarra’, debido a lo curvilíneo de su cuerpo. También tiene el de ‘Lola’; el mote cariñoso que le dio su exesposo, Marc Anthony.

2.- En 1991, Lopez obtuvo su primer trabajo como bailarina en Japón en la obra musical de ‘Synchronicity’, También trabajó con el grupo ‘New Kids on the Block’ y en 1993 decidió dedicarse a la actuación.

3.- Es profética. Cuando Jennifer hizo el casting para la interpretar a la cantante Selena en la biopic homónima, JLo sabía que esta sería un éxito y sus palabras fueron las siguientes: ‘Yo lo sabía, yo sabía que iba a darles un buen espectáculo’.

4.- Ella se “fue a las nubes” cuando se popularizó su papel como “Selena”, video que puedes encontrar en YouTube, una cantante latina que apuntaba a estrella mundial que falleció en el año 1995.

5.- Ella es la razón por la que inventaron Google Images. La búsqueda de imágenes por Google se creó gracias al vestido que usó Jennifer López en la ceremonia de los Premios Grammy en el 2000, debido a que sus seguidores intentaban buscar las instantáneas por internet y no hallaban ni una.

6.- Es la única latina en ganar ocho veces el grammy americano.Su álbum de remezclas de 2002, J to tha L-O!: The Remixes, se convirtió en el primero en la historia en debutar en el número uno en el Billboard 200, e incluye el single número uno Ain’t It Funny (Murder Remix).

7.- De acuerdo con MTV, JLo se convirtió en la primera mujer en tener un número uno, de película y álbum, en la misma semana en 2001, gracias al éxito simultáneo de ‘The Wedding Planner’ y su disco ‘J.Lo.’

8.- Aunque no lo creas, Jennifer Lopez no bebe, ni fuma. La artista dice que estos dos malos hábitos arruinan la piel y evitarlos es el secreto de su juventud. Incluso, cuando sus amigos están haciendo un brindis, JLo se une a ellos con solo un sorbo de bebida.

9.- Ha sido maestra de baile de algunos famosos, entre ellos el actor Jack Nicholson.

10.- La cantante recibió una buena suma por dar las fotos exclusivas de sus hijos con Marc Anthony. People le pagó $6 millones de dólares para compartir las primeras fotos de sus gemelos en la portada de su revista.