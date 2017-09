Jennifer Lawrence embelleció el Festival de Venecia 2017 con este vestido

Jennifer Lawrence puso al descubierto toda su belleza angelical en la alfombra roja del Festival de Venecia 2017, donde la actriz presentó la película “Mother!” del director Darren Aronofsky.

En esta cinta, Jennifer Lawrence interpreta el papel más difícil de su carrera. “Era un personaje completamente diferente a todos los que había hecho antes y me llevó a un lado completamente diferente de mí misma, que no conocía”, reconoció la actriz en una rueda de prensa, acompañada por Darren Aronofsky, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer.

En “Mother!”, Jennifer Lawrence interpreta a la mujer de un famoso escritor (Bardem) en plena crisis y que busca en personas fuera del matrimonio la inspiración necesaria para realizar otra obra.

