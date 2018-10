Jennifer Garner es una madre vengadora en “Justicia Implacable”

Jennifer Garner vuelve a la acción con la nueva película “Justicia Implacable”, donde la actriz dejará atrás su papel en dramas y películas románticas para embarcarse en una historia que promete estar cargada de violencia, pero con un objetivo.

Esta película fue escrita por J.J. Abrams y es dirigida por Pierre Morel, el director de Búsqueda Implacable.

Justicia Implacable cuenta la historia de una mujer que despierta del coma enterándose que su hija y esposo fueron asesinados en un violento tiroteo efectuado por un cartel de droga.

La mujer, interpretada por Garner, decide acudir a la justicia, pero la corrupción en el sistema evita que pueda encontrar a los responsables. No contenta con ello decide tomar la justicia por sus propias manos y por cinco años desaparece para entrenar y volver a su ciudad de origen para acabar con todos aquellos que mataron a su familia.

En el marco de la CinemaCon, a comienzos de este año, Garner aseguró que “hacer acción solo por hacerlo nunca me ha interesado, pero este guion es muy inteligente. No hay una apuesta mayor que tus hijos y nunca nadie me había propuesto de una manera tan inteligente hacer algo así como una madre por su hija”.

Justicia Implacable llega a todas las salas de cine desde este 11 de octubre.