Jennifer Aniston se reconcilia con Brad Pitt y hasta comparte el día con sus hijos

La revista In Touch Weekly sorprendió esta semana con su última publicación tras lanzar en su portada unas imágenes de Brad Pitt y Jennifer Aniston juntos, y hasta compartiendo con los hijos del actor.

Como se recuerda, Brad Pitt y Jennifer Aniston eran la pareja más solida del medio. Sin embargo, la relación concluyó cuando el actor conoció a Angelina Jolie durante el rodaje de Mr y Mrs smith en 2005.

Mucho se dijo sobre esa ruptura, sin embargo, Brad Pitt siguió con su vida a lado de Angelina Jolie, con quien tuvo 6 hijos. Años después, la pareja decidió separarse. Hecho que nuevamente causó revuelo entre la prensa rosa, quien no tardó en involucrar nuevamente al artista con Jennifer Aniston.

Sin embargo, la publicación de In Touch Weekly confirmaría lo que tanto se decía, una cercanía entre los actores. Brad Pitt le habría pedido perdón a Jennifer Aniston.

Según la revista, Jennifer había ido a la casa de su expareja para llevarle un libro de diseño de interiores y que justo en esa visita conoció por casualidad a los hijos menores que él tuvo con Angelina Jolie.

Incluso, la revista muestra fotos de la actriz con Knox (9). Además, señala que Aniston pudo conocer a Zahara (13), Shiloh (11) y Vivienne (9). Hasta detalló que compartieron hamburguesas, helados y un paseo por el parque, donde todos se trataron de forma muy amical.

Polémica por la portada de una revista que muestra a Jennifer Aniston conociendo a uno de los hijos de Brad Pitt https://t.co/Ta0OH0mCG0pic.twitter.com/lyRoIliV9e — Jorge Matias Ψ (@corchomat) 26 de enero de 2018

La supuesta verdad sobre las fotos de Jennifer Aniston y Brand Pitt

GossipCop, un sitio estadounidense, no tardó en publicar el supuesto verdadero origen de estas fotos que fueron publicadas In Touch Weekly. El medio señaló que las imágenes son del 2010, tomadas en el rodaje de The Switch, y que en realidad el niño de la imagen es el actor Thomas Robinson.

Mientras que la foto de Knox, aparentemente tomada en la misma tarde en el parque, es del 2015. Según este medio, Angelina Jolie fue cortada de la imagen y para que no se note, fue retocada, convirtiendo el suéter plomizo del pequeño en celeste. El cabello también sufrió un proceso de fotoshop. ¿Será cierto?

