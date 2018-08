Las confesiones de Jennifer Aniston sobre el hecho de no ser mamá

Jennifer Aniston, de 49 años, se pronunció sobre la ruptura amorosa con Justin Theroux para la revista InStyle tras mantener tres años de relación y habló también sobre los rumores sobre por qué aún no tiene hijos.

“Es una locura. Hay malinterpretaciones como ‘Jen no puede mantener un hombre’ o ‘Jen se rehúsa a tener un bebé porque es egoísta y está comprometida con su carrera’. O que yo estoy triste y tengo el corazón roto”, dijo Jennifer Aniston para aclarar los rumores que se han ido suscitando.

Sin embargo, la actriz dijo que no tiene el corazón roto y que son rumores peligrosos. De igual manera manifestó que nadie sabe lo que el otro está pasando, pues estos comentarios podrían afectar más “No saben lo que enfrento médica y emocionalmente”, señaló Jennifer Aniston.

Asimismo, recalcó que existe una presión bastante fuerte sobre todas las mujeres, ya que llegada cierta edad surgen comentarios sobre la maternidad e incluso muchos alegan que ‘se le pasó el tren’, por ello Jennifer Aniston agregó: “si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”

Jennifer Aniston no había dado ninguna entrevista tras el rompimiento con Justin Theroux y ha expresado que no tiene ningún plan de retirarse de la industria del cine. “Mientras otras cosas me llenen creativamente, espiritualmente y esas otras cosas, sé que puedo seguir haciendo esto hasta que me pongan en una casa de retiro”, expresó Jennifer Aniston para la revista InStyle.