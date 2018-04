Jazmín Pinedo sobre rating de Torbellino: "Yo sigo recibiendo mi sueldo"

La telenovela “Torbellino” no ha tenido el éxito esperado en las pantallas. Jazmín Pinedo, quien forma parte del elenco fue consultada sobre el tema y manifestó que no le compete.

“Siempre digo que el tema no me compete. Yo sigo recibiendo mi sueldo y con eso me mantengo”, dijo la popular chinita.

“Yo estoy contenta con la propuesta de Latina de cambiar la televisión, que es lo que pedía el público. Aunque por un lado lo pide, pero por otro lado no la consume. ¡Qué pena!”, agregó.

Por otro lado, Jazmín Pinedo manifestó que ha aprendido bastante grabando la telenovela “Torbellino”.

“Mi personaje me gusta porque es la mala, y lo disfruto. Es divertido, porque adoptas un perfil que no es tuyo, pero le metes por ahí alguna experiencia”, expresó Pinedo.