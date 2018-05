Jason Reitman: esto piensa el director de "Tully" sobre Charlize Theron

Tras “Juno” y “Young Adult”, el cineasta Jason Reitman cierra con Tully su trilogía sobre la madurez femenina, a cuatro manos con la guionista Diablo Cody, en la que tuvo el enorme placer de contar de nuevo con Charlize Theron como estrella.

“Charlize es intrépida, valiente, divertida y, por alguna razón, confía en mí. Y ese es uno de los mejores regalos que he tenido en mi vida”, dijo el realizador en un encuentro reducido con los medios en Los Ángeles en el que participó Efe.

La ganadora del Oscar por “Monster” (2003) lidera el reparto de esta comedia agridulce que llegará a los cines de Estados Unidos este fin de semana y en la que también aparecen Mackenzie Davis y Mark Duplass.

Marlo (Theron) acaba de ser madre por tercera vez y su vida se tambalea entre las dudas y la depresión hasta que aparece en su casa Tully (Davis), una joven niñera que le hará ver todo de otra manera.

Como una “Mary Poppins” con el encanto de una cinta “indie”, “Tully” cuenta con la frescura y el sello de Diablo Cody, ganadora del Oscar al mejor guión por “Juno” (2007), y explora con brillantez temas como la maternidad, la depresión posparto, la familia, la crisis matrimonial y la vida adulta.

Con solo 40 años, Reitman (Montreal, 1977) ha dado forma a una filmografía muy destacada, de corte humanista e irónico, gracias a cintas espléndidas como “Thank You For Smoking” (2005) o “Up In The Air” (2009).

Y teniendo en cuenta que en “Tully” vuelve a trabajar con Diablo Cody después de “Juno” y “Young Adult” (2012), no es de extrañar que el director canadiense se refiera a la guionista como su “socia y narradora de por vida”.

“Cada cinco años escribe una película que articula todo con lo que estado lidiando (…) Tenemos más o menos la misma edad y esta conexión entre los dos que hace que sepa lo que quiere decir cuando lo escribe”, describió.

Reitman explicó que “Tully” parece una película sobre la maternidad cuando en realidad trata sobre “hacerse mayor”, por lo que es algo así como el tercer capítulo de “un diario” después de que “Juno” reflexionara sobre “crecer demasiado pronto” y “Young Adult” versara sobre “crecer demasiado tarde”.

“Hay un momento innegable cuando tienes un hijo, en el que tienes que decir adiós a tu yo joven. Y eso es algo intrínsecamente comprensible ya seas un hombre o una mujer, ya tengas un hijo o no. Todos sabemos lo que es sentir que no estamos en nuestro lugar”, contó.

Después de colaborar en “Young Adult”, Reitman se volvió a ver en un set de rodaje con Theron en “Tully”, una cinta en la que pudieron ahondar en la fina sintonía que les une.

“Solo quiero hacer películas que se sientan reales y habitualmente quiero decir cosas que otras personas no quieren. En esto tengo a una cómplice en Charlize, ya que ella siente lo mismo”, dijo.

“Todas nuestras conversaciones son acerca de cómo hacemos algo más real, cómo hacemos una película que no tenga momentos falsos”, añadió.

En este sentido, Reitman habló sobre los más de 20 kilos que ganó Theron para su personaje y dijo con sarcasmo que quizá la primera semana de devorar hamburguesas sin parar fue algo divertido para ella, pero considerando su pasado como bailarina y que le gusta comer de manera muy saludable, lo más probable es que no disfrutara mucho del régimen.

Por último, el cineasta se refirió al hecho de que él es un hombre dirigiendo una película con una marcada temática femenina y aclaró que en este proyecto estuvo rodeado y asesorado por “mujeres brillantes y divertidas” como Theron, Cody y la productora Helen Estabrook.

“Y todas ellas estaban muy dispuestas a decirme cuando estaba equivocado”, finalizó.

(Fuente: EFE)