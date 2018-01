Jason Biggs: actor de “American Pie” visitó Lima y compartió estas fotos en Instagram

Jason Biggs, actor de la recordada película cómica ‘American Pie’ dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que visitó nuestro país.

El actor estadounidense, de 39 años, compartió en sus redes sociales fotos donde lo vemos en el museo de Mario Testino, ubicado en el distrito de Barranco.

Jason Biggs también visitó dos famosos restaurantes de Lima. Uno de ellos fue el restaurante “Central” del chef Virgilio Martínez. Así como el establecimiento ‘Maido’, del chef Mitsuharu Tsumura.

Cabe recordar que, Jason Biggs alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la comedia juvenil de 1999. Y recientemente hizo su aparición en la aplaudida comedia televisiva “Orange Is the New Black” interpretando a Larry Bloom.