Busy Philipps acusó a James Franco de agredirla cuando actuaban en ‘Freaks and Geeks’

En su autobiografía titulada ‘This will only hurt a little’ (‘Esto solo dolerá un poco’), la actriz Busy Philipps acusó al actor James Franco de agredirla cuando fueron compañeros en la serie ‘Freaks and Geeks’, en la que interpretaban a ‘Kim Kelly’ y ‘Daniel Desario’, respectivamente.

En un extracto del libro de Busy Philipps que acaba de darse a conocer, la actriz confirmó que no tenía una buena relación con James Franco, quien hacía de su pareja en la serie, e incluso señala que tenía un carácter hostil y difícil y lo describe como un “maldito matón”.

Busy Philipps recordó uno de los momento más complicados que vivió con James Franco en el set de ‘Freaks and Geeks’, pues mientras grababan una escena el actor la atacó físicamente y la producción, al enterarse de lo ocurrido, no lo castigó y tuvieron que obligarlo a pedirle una disculpa.

Según contó Busy Philipps a ‘The Hollywood Reporter’, ella tenía que empujar suavemente en el pecho a James Franco en una de las escenas que grababan juntos pues el guión así lo marcaba, pero después de hacerlo, el actor enloqueció, y, en represalia, él la tiró al suelo y le gritó.

Hace algunos años, Busy Philipps recordó el hecho en una entrevista televisiva y precisó que durante toda la grabación de ‘Freaks and Geeks’ ella y James Franco nunca se llevaron bien, pero que años después, en un reencuentro, terminaron por hacer las paces.

Esta nueva acusación contra James Franco se suma a la que hicieron cinco mujeres en el marco del movimiento #MeToo, quienes denunciaron de conducta sexual inapropiada al actor, quien negó las imputaciones en su contra.