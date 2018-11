Hija de Jackie Chan se casó con su novia y vuelve a acusar a sus padres de homofóbicos

La hija del actor Jackie Chan, Etta Ng Chok Lam, de 19 años, se casó con su novia Andi Autumn y lo celebró de una peculiar forma, dejando un mensaje a sus padres a quienes los considera “homófobos”.

Etta, fruto de la relación entre Jackie Chan con la actriz Elaine Ng Yi Lei, celebró su matrimonio vestida de blanco en una ceremonia íntima que se celebró en Toronto.

La pareja compartió un par de fotografías en Instagram, mostrando su certificado de matrimonio. “Unidas por el amor y la ley el día de nuestra boda”, escribió la joven sobre su matrimonio.

Por su parte, Andi Autumn también utilizó su red social para agradecer a su pareja por toda su ayuda. “Etta me ha dado el regalo de ser mi verdadero yo y es muy difícil explicar el cambio que siento”, dijo la canadiense, de 31 años.

“Toda mi vida pensé que era tóxica y ella me hizo darme cuenta de que estaba rodeada de negatividad. Ahora sé que merezco todo lo que el mundo puede ofrecer”, agregó en su mensaje en Instagram.

Esta publicación hace referencia a la situación que Etta contó en abril, a través de un video en YouTube, en la que dice que se quedó en la ruina por la “homofobia de sus padres”.

En el video, ambas aseguran que tienen padres homofóbicos y que incluso durmieron “bajo un puente” y fueron ignoradas “por ser lesbianas”. Estas acusaciones no le gustaron para nada a la ex pareja de Jackie Chan, Elaine Ng Yi Lei, quien respondió de forma contundente.

“Si no tienen dinero deberían ir a buscar trabajo. No deberían publicar un vídeo diciendo que están sin dinero y quién es su padre. La gente trabaja duramente en todo el mundo y no se vale de la fama de otra persona para adquirir dinero”, dijo la madre de Etta.