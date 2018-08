Jack Nicholson ya no protagonizará el remake de "Toni Erdmann"

El actor Jack Nicholson anunció en 2017 que volvería con el remake de la película ‘Toni Erdmann’ en inglés; sin embargo, renunció a la cinta que marcaría su retorno a la pantalla grande.

Según el portal especializado The Wrap, el ganador del Oscar por “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” decidió dar un paso al costado en el desarrollo de la película y habría optado por no regresar, aún, a la actuación.

Pese a su repentina salida de “Toni Erdmann”, la coprotagonista de la cinta, Kristen Wiig, y la directora, Lisa Cholodenko, se mantendrían firmes en la producción de la cinta de Paramount.

Tras la salida de Jack Nicholson, han empezado a sonar algunos nombres como el de Bill Murray, quien ya había sido tentado desde la pre producción de la cinta, para incorporarse a “Toni Erdman”.

La última vez que Jack Nicholson apareció en la pantalla grande fue en la comedia ‘¿Cómo saber si es amor?’ en 2010, de su amigo el director James L. Brooks. En esta cinta actuó junto a Reese Witherspoon y Paul Rudd.

Hay que recordar que la primera entrega de la película “Toni Erdmann” fue dirigida por Maren Ade y un año después de su estreno en 2016 fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

La historia original narra la vida de Winfried Conradi, un padre que concibe un personaje imaginario llamado “Toni Erdmann” para reconectarse con su hija adicta al trabajo Inés (Sandra Hüller), quien lleva una vida rutinaria. ‘Toni’ busca devolverle el sentido del humor y la espontaneidad.