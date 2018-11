Jack Black se reunió con sus exalumnos en “Escuela de Rock”

Han pasado 14 años desde el estreno de la emblemática película Escuela de Rock. Y durante este tiempo sus jóvenes protagonistas, liderados por Jack Black, han consolidado sus carreras, pero sin olvidar sus inicios.

En Chicago, durante un concierto que realizó la banda de Jack Black (“Tenacious D”), el exbaterista de la agrupación escolar, Kevin Clark, más conocido en la película como ‘Spazzy McGee’, llegó hasta el recital para reencontrarse con su exmaestro.

Kevin Clark, quien en la actualidad es baterista profesional de una banda, se dio cita al concierto y aprovechó para recordar viejos tiempos al lado de su exmentor.

Por su parte, Jack Black se aseguró de que su excompañero en “Escuela de rock” tuviera pases exclusivos para estar en el backstage del concierto, lugar donde grabaron un video que luego fue publicado por el portal TMZ.

Los actores se reencontraron después de un largo tiempo. (Foto: @kevinclarke)

Sin embargo, Clark no fue el único exintegrante de la banda escolar que asistió al concierto de **ack Black*. La actriz Rebecca Brown, quien interpretó a la bajista Katie, también se hizo presente en el show.

Jack Black Reunites with Kid Drummer Fred from 'School of Rock' https://t.co/rImcqq7l0Q

TMZ