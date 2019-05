J Balvin respondió a las críticas por colaboración con Chris Brown: “Es fácil juzgar detrás de la pantalla”

El cantante colombiano J Balvin se convirtió en blanco de críticas tras compartir una fotografía al lado de Chris Brown, quien fue denunciado por haber agredido a Rihanna cuando eran pareja en 2009. Ahora, el reguetonero ha vuelto a estar en boca de todos por comentar una publicación de Justin Bieber defendiendo al rapero.

J Balvin escribió el comentario “100” en una publicación en la que Justin Bieber se refirió a Chris Brown como una leyenda. A raíz de esto, el artista fue muy criticado, así que decidió utilizar sus redes para defenderse.

A través de su cuenta de Twitter, J Balvin respondió a sus detractores y dijo que él no es nadie para juzgar la vida personal del rapero; sin embargo, reconoce su trayectoria y su aporte a la industria musical.

“Puse 100 en la foto donde Justin Bieber habla de **Chris Brown **como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal, no soy adivino para conocer qué pasó. NO acepto ninguna violencia contra nadie, pero SI aprecio el talento”, escribió en su Twitter.

“Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen porque cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento no su vida personal, fácil es juzgar detrás de la pantalla pero igual mi mente está en equilibrio y sé lo que quería decir y viene una canción también”, agregó J Balvin en un segundo tuit.

Recordemos que el 22 de junio de 2009, Chris Brown se declaró culpable de agredir a su entonces pareja, la cantante Rihanna, y aceptó un acuerdo de 5 años de libertad condicional, trabajo comunitario y terapia psicológica. En diversas entrevistas posteriores a la agresión contó cómo ocurrieron los hechos y se mostró arrepentido.