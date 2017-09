J Balvin alarma a sus fans al ser operado de emergencia

El cantante de reggaetón, J Balvin tuvo que ser operado de emergencia tras padecer de una hernia inguinal. A través de su cuenta de Instagram, contó detalles de esta operación que alarmó a más de uno.

“Este es el man que me va a dormir. No, hermano, ¡¿qué responsabilidad tiene este ‘huev…’?! (…) Me van a operar de una hernia inguinal, pero no se preocupen”, explicó el intérprete de “Mi gente” con el humor que le rodea.

A pesar que J Balvin se encontraba tranquilo, le hizo un pedido a Dios para que lo cuide y lo proteja durante esta operación.

Aunque luego de estas publicaciones no ha dado más detalles, muchos de sus seguidores no dejan de enviarle mensajes de apoyo y solidaridad, ya que todos esperan que pronto regrese a los escenarios.

Cabe mencionar que su más reciente éxito, “Mi gente”, se ha posicionado número uno en la cartelera latina de Billboard.