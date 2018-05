Isabel Acevedo sobre Karla Tarazona: "Es infeliz"

Luego que en el programa “¡Válgame Dios!” revelara similitudes entre los mensajes que Christian Domínguez le escribe a Isabel Acevedo con los que le mandaba a Karla Tarazona. La popular “Chabelita” no dudó en salir a defender al cumbiandero.

“Ya estoy acostumbrada a que me comparen con todas las novias de Christian Domínguez… Las palabras se pueden repetir (…) pero son épocas distintas, etapas nuevas que estamos viviendo y las cosas que me dice sé que son de corazón”, manifestó al diario Trome.

Asimismo, la bailarina sostuvo que Karla Tarazona “es infeliz” y “tiene un problema psicológico”, pues “aún no supera” el fin de su relación con el cumbiambero.

“Si ella sigue hablando es porque es infeliz y porque quizá no está bien con su vida, es un problema psicológico el que tiene, pues sigue comentando a estas alturas de mí, imagínate, todo porque no lo supera”, agregó.

Karla Tarazona no se quedó callada y manifestó que su expareja es como WhatsApp. “Ya nada me sorprende, es más, ni me acordaba (lo que le dijo en su boda). Él es como el WhatsApp, ‘copia y pega’”, sostuvo.

Tarazona también aseguró que el dolor ya pasó y lo único que le fastidia es que Domínguez sea “sinvergüenza”.

“El dolor ya pasó. Como siempre dije, mi tema no era que uno tenga sentimientos, lo que fastidia es que la persona pueda ser tan sinvergüenza”, dijo en declaraciones para Trome.