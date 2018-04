Zuleyka Rivera hace insólita revelación y genera controversia

¡Para no creerlo! Zuleyka Rivera se siente muy apenada luego de revelar a través de Instagram su más grande secreto como ama de casa. La conductora explicó que es un fracaso para preparar una simple avena en el microondas, hecho que generó diversas reacciones en el ciberespacio.

“Me queda claro que no soy material para Master Chef Latino, pero llevo días tratando de hacerme la avena en el microondas y siempre la echo a perder”, explicó Zuleyka Rivera en su reciente publicación de Instagram.

Por si fuera poco, Zuleyka Rivera compartió varios episodios donde intentó preparar avena, pero los resultados fueron todo un fracaso y fue el hazme reír entre los finalistas del programa Master Chef Latino.

“No tienen idea de todas las formas que lo he intentado, poniéndole un papel encima, poniendo la avena sin la avena, la leche sola y como quiera me sale mal. Con mucha vergüenza hoy porque tengo además de el chef James a los finalistas quienes son todos unos expertos en la cocina y a mí no me puede salir ni una avena”, manifestó la guapa Zuleyka .

Como era de esperarse, sus miles de seguidores se mostraron en favor, mientras que otros se burlaron de esta inusual revelación de Zuelyka Rivera.

“Ella es clara jajajaja”, “¡Aprende a cocinar! El microondas no te hará el trabajo”, “Eres tan linda, que te esperaré toda una vida hasta que prepares la avena”, “Sólo déjalo por dos minutos sin tapa cariño”, “Tienes que bajarle el poder del microondas al 50 %”, fueron algunos comentarios.

Este es el vídeo de Zuleyka Rivera que está dando de qué hablar en el ciberespacio. (Video: Instagram)