Paquita la del Barrio hace gran revelación sobre su pasado

Francisca Viveros Barradas, conocida en el mundo artístico como Paquita la del Barrio, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua señaló que nunca tuvo que acostarse con un hombre para hacer de su carrera exitosa.

“Si las mujeres se sienten acosadas en su trabajo, es muy fácil, que no trabajen con ellos, desgraciadamente uno necesita trabajar y no prevé uno esas cosas, pero no hay que dejarse”, indicó la cantante al Diario Basta.

En ese sentido, Paquita la del Barrio también reveló que si una mujer se propone a alcanzar sus sueños lo realiza sin tener que caer en las bajas propuestas de acosadores.

“Siempre me he manejado yo, mi marido una vez me dijo en Veracruz, ¿Te vas a ir a México?, pero para que triunfes tienes que dar “aquello”, le dije no, no es cierto, me vine a México y no tuve que dar aquello, aquí estoy firme”, explicó al diario mexicano.

En esa misma línea, Paquita la del Barrio confirmó que siempre ha puesto en lugar a cualquier tipo que trató de pasarse de los límites.

“Nunca he tenido propuestas de acoso, yo hago las propuestas (ríe). Muchas de las canciones que tengo hablan de no dejarse de los hombres, basta buscar en mi repertorio para que vean lo que hay. Y si no encuentran, que los compositores me echen una canción para cantarla”, concluyó Paquita la del Barrio.