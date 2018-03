Kendall Jenner y Bella Hadid no dejaron nada a la imaginación con estas ‘picantes’ fotos

¡Qué bellezas! Kendall Jenner y Bella Haid la vienen pasando de lo mejor en unas hermosas playas. Las modelos se mostraron más calurosas que de costumbre y presumieron sus candentes medidas en una sola pieza de baño.

Bella Hadid compartió a través de Instagram una instantánea en la que se le ve junto a Kendall Jenner y otras dos féminas más saltando al mar.

Kendall Jenner y Bella Hadid dejaron boquiabiertos a sus miles de fans luego de difundir estas imágenes donde presumen sus envidiables y sexys ‘derrieres’.

Por su parte, sus millones de fans no dudaron en pronunciarse sobre el particular. “Hermosas sin lugar a duda”, “Sus hermosas nachas”, “Lindas todas las mujeres de la foto”, “¿Quién no quisiera correr a lado de estas bellezas?”, “Son únicas”, fueron algunos comentarios.

A solo un día de su publicación, Kendall Jennerconsiguió 3 millones de ‘me gusta’ por su foto, mientras que Bella Hadid, pese a que eligió la imagen donde presumen su derrier, sólo obtuvo 1 millón en Instagram.

Y no es para menos, las modelos saben como cautivar y mostrar sus mejores ángulos a las cámaras para lograr su cometido en sus diversas redes sociales.

Foto 3: Bella Hadid publicó esta imagen donde presumieron sus prominentes curvas. (Foto: Instagram)

Foto 2: Kendall Jenner compartió esta imagen en su cuenta cuenta oficial. (Foto: Instagram)

Datos claves de Kendall Jenner

Kendall Nicole Jenner es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense.

En 2017 se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, con ganancias de 22 millones de dólares destronando a Gisele Bündchen quién venía liderando la lista desde 2004.

En 2016 modeló en el Victoria’s Secret Fashion Show, realizado en Paris, Francia junto a Gigi Hadid y Bella Hadid. También ha desfilado en las pasarelas de Chanel, Estée Lauder, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Fendi, Donna Karan, Calvin Klein, Cencosud entre otras.

Hija del medallista olímpico Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn Jenner, y de la empresaria Kris Jenner. Tiene una hermana menor, Kylie Jenner. Hermanastra por parte de madre de las socialites Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian y de Robert Kardashian Jr. Por parte de padre, es medio hermana de Brody Jenner, Casey Jenner, Brandon Jenner y Burt Jenner.