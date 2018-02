Eugenio Derbez sorprende a sus fans con este mensaje por San Valentín

El genial Eugenio Derbez demostró que la llama del amor con su esposa Alejandra Sánchez, más conocida como Alessandra Rosaldo, sigue más viva que nunca y no dudó en compartirlo en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, el comediante quiso darle una sorpresa a su cónyuge con esta tierna instantánea, pero el mensaje que acompañó la publicación impresionó a sus fans.

“El 14 de febrero sólo es un truco de mercadotecnia basado en el consumismo, ‬pero si le llego con ese argumento a mi mujer, ¡ME MATA! Así es que yo siempre caigo… ¡Feliz 14 de febrero! Te amo Alessandra, al rato te llevo lo que te compré”, escribió Eugenio Derbez.

Como era de esperarse, sus miles de seguidores comentaron la jocosa publicación. “Te pasas ajajjaja, ni modo nos toca hacer lo mismo”, “Tan original como siempre, me has hecho reír”, “jajaja bien me diste una idea para llegar con mi caja de regalo”,”La pura verdad Eugenio, pero si no llevamos regalo nos pega la novia”, “Alessandra luego nos compartes lo que te compró el guapetón de Eugenio”, fueron algunas de las reacciones.

Eugenio Derbez fiel a su estilo no deja de sorprender a sus 4 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, quienes se divierten con cada publicación que realiza el gran comediante mexicano.