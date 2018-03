Britney Spears presumió su nueva figura en estas sexys y cortas prendas

Britney Spears decidió recuperar su impactante figura y está dispuesta a conquistar su vasto público, y no tuvo mejor idea que presumir sus encantos en estas cortas y sexys prendas.

Britney Spears se mostró más desenfadada que nunca y publicó a través de su cuenta de Instagram una sensual instantánea que mostró lo bien que luce.

La intérprete de ‘Baby One More Time’ estuvo mucho tiempo bajo un régimen estricto de alimentación y rutinas especializadas de gimnasio para obtener el cuerpo deseado que desde hacia mucho no lo tenía.

En tanto, sus millones de fanáticos notaron de inmediato su cambio y destacaron lo bien que le sienta. “La princesa está de regreso”, “Tu estilo es divertido”, “Te amo Britney, eres única”, “Luces como hace 10 años”, “Tu look está mucho mejor”, “Hermosa”, fueron algunos de los cumplidos.

La ‘Princesa del Pop’ cuenta con más de 18 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y casi 2000 publicaciones durante su creación de dicha red social. ¡Toda una princesa!

Foto 2: Britney Spears es conocida como la \“Princesa del Pop\”. (Foto: Instagram)