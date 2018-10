Instagram: Yanet García responde así a las acusaciones de su ex pareja

Luego de que su expareja Doug Martin publicara un video en su canal de YouTube titulado ‘Por qué me separé de Yanet García’ y alegara las supuestas razones por las cuales terminó la relación amorosa, la presentadora mexicana le envió un mensaje vía Instagram para aclarar la situación.

El youtuber Doug Martin dejó entrever a sus más de dos millones de seguidores que Yanet García había estado interesada en su dinero, pues le habría reclamado parte de sus ganancias e incluso le habría dicho que termine algunas amistades.

No obstante, mediante un comunicado a través de su cuenta de Instagram, Yanet García señaló que su expareja habría descontextualizado las situaciones y desmintió lo dicho por el ‘gammer’.

La mexicana expresó su sentir a través de Instagram: “Conocí el amor en su máximo esplendor y con eso me quedo. Quienes me conocen saben que soy una persona entregada, trabajadora y perseverante. Ahora desconozco de quién estuve enamorada y por eso estoy señalando falsedades a las que no me pienso prestar, mucho menos si es para conseguir un fin económico, pues sin duda mi expareja decidió cambiar el amor incondicional por el dinero, o como bien le llaman en las plataformas digitales, la monetización”.

Además, Yanet García recalcó que ella se ha esforzado para obtener el éxito que tiene hoy en día. “Desde muy joven he luchado por tener una independencia económica (…) Gracias al esfuerzo constante desde que vivía en Monterrey he ido construyendo una carrera con la esperanza de que a la larga rindiera frutos”, señaló la modelo en Instagram.

La chica del clima explicó que se ha preparado por muchos años, que además de conducir el programa ‘Hoy’ ha estudiado contabilidad y ha abierto la Academia Yanet García Models, la cual con esfuerzo está ganando relevancia y le brinda mayores ingresos.

Yanet García recalcó que su carrera despegó cuando la bautizaron como “La chica del clima” y aunque fue extraño al inicio hoy recibe diversas propuestas laborales a raíz de que se volvió una figura pública.