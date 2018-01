Thalía despertó polémica por vestido que usó en el cumpleaños de su abuela

¡Una vez más! Thalía logra captar la atención de todos en las redes sociales y esta vez no fue porque publicó una candente fotografía suya, sino por el atuendo que usó en el cumpleaños de su abuela.

Hace unos días, Thalía usó un llamativo vestido corto con efecto oro para presentarse a la celebración del cumpleaños número 100 de su abuela, Eva Mange. El atuendo de la cantante generó controversia en Twitter.

“Jajajaja, ay no la aguanto”, “Pues la veo ridícula”, “La cara de su abuelita resume todas las opiniones que se puedan decir”, “Es que iba a salir un mago y ella era la ayudante”,“Tenia que opacar a todas y para brillar sacó su vestido dorado, si no, no hay forma”, manifestaron algunos de los usuarios tras ver el vestido de la también actriz.

Según Vanidades, la cantante reveló que su abuela se extrañó por su vestimenta: “‘Me preguntó’: ‘¿por qué estás tan encuerada?’”

Tras permanecer un rato en el festejo, Thalía tuvo que retirarse: “Tengo que irme ahora porque mi hija a las 7:00 de la mañana tiene un recital, por primera vez, en su escuela, la Ley de Murphy”.

