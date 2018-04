Thalía desata la polémica entre sus fans al mostrarse con extravagante atuendo

No cabe duda alguna que Thalía se ha convertido en todo un referente de la moda. Sin embargo, no siempre sus ‘looks’ serán del agrado de todos, muestra de ello es su reciente publicación en Instagram.

La actriz y cantante compartió con sus fans una fotografía donde la vemos presumiendo un modelo de botas largas que le llegan a la altura del glúteo, el que combinó con polo beige y una casaca jeans.

“Bueno, estas botas están hechas para caminar, y eso es lo que harán. Uno de estos días estas botas te pisarán”, fue el mensaje con el que Thalía acompañó su publicación.

Tras ello fueron muchos quienes cuestionaron a la mexicana. “Qué bonitas tus botas, pero qué raras”, “Yo no le veo ni pies ni cabeza parece pantalón pegado a las botas”, “Qué paso con tu buen gusto”, dijeron algunos de sus fans.

Pero también hubo quienes la defendieron. “Yo no entiendo nada las críticas por todo por la ropa si está más rellenita o menos si está más guapa o no (…) Ánimo Thalía y no hagas ni caso a estos comentarios tan feos”, dijo una de sus seguidoras.