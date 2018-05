Stephanie Cayo eleva la temperatura de sus fans con estas fotos

La bella modelo y actriz peruana Stephanie Cayo demostró una vez más que sabe muy bien cómo imponerse en las redes sociales. ¿Qué hizo esta vez?, ahora te lo comentamos.

Sucede que Stephanie Cayo compartió una fotografía donde la vemos caminando, mientras luce un bikini floreado que deja ver sus sexys atributos.

“Que te puedo decir”, fue la leyenda con la que la peruana decidió acompañar su publicación en Instagram.

“Yo te puedo decir q hermosa está esa toma”, “Eres perfecta”, “Qué paisaje”, “El que no sabe que decir soy yo”, “Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida”, “Tu talento me seduce”, “Pura perfección”, son algunos comentarios que dejaron sus fans.

Cabe mencionar que en enero, Stephanie Cayo contrajo matrimonio con el empresario estadounidense Chad Campbell en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría de Cartagena de Indias, Colombia.