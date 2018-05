Shakira genera el repudio de los colombianos por esta fuerte razón

Shakira es un cantante que a base de su esfuerzo ha logrado escalar muy alto. Sin embargo, algunos fanáticos han venido criticando duramente a la colombiana debido a sus videos donde se le escucha hablando el inglés y no su lengua original.

Sí, así como lo lees, algunos seguidores de Instagram, más que todo colombianos, han criticado a Shakira indicando que está olvidando sus raíces latinas tras publicar diversos videos comentando algunas anécdotas en inglés.

En la grabación se ve a Shakira comentando cómo prepara sus pies tras su arduo ensayo para sus presentaciones. “Day 2 of rehearsals: getting my feet ready”, fue el mensaje que compartió la colombiana, que traducido sería: “Día de 2 de ensayos. ¡Así preparo mis pies!”.

“¡Qué locura! Shakira hablando inglés”, “Tú eres colombiana, deberías hablar en tu lengua original”, “No entiendo por qué siempre hablas en inglés, eres colombiana y vives en España. La mayoría que te seguimos también somos latinos, nos gustaría entenderte. ¡Un saludo!”, “Y el español para cuándo”, fueron algunas críticas que recibió la cantante.

Hasta el momento, Shakira no ha salido a responder a sus fanáticos. Sin embargo, algunos de ellos salieron al frente a defenderla de las duras críticas.

Cabe señalar que a sus 41 años, Shakira ha acaparado la atención de todos sus seguidores, quienes siempre destacan la belleza, la esbelta figura y el talento que tiene para el canto y para el baile.