Shakira cometió esta imprudencia en Barcelona y sus fans no se lo perdonaron

No es la primera vez que Shakira comete una infracción, ya lo hizo antes cuando grabó su tema Loca, también en Barcelona. En esa ocasión, la cantante aparece sobre una Harley Davidson sin casco y bañándose en una fuente pública. Bueno, en esta oportunidad, la cantante fue protagonista del programa Carpool Karaoke de Apple Music, espacio que compró los derechos de la popular sección de The Late Show with James Corden, que se emite en la CBS.

El encargado de presentar este programa fue Trevor Noah, quien tuvo una larga conversación con Shakira, donde cantaron y bromearon dentro de un carro mientras paseaban por las calles de Barcelona.

Todo hubiera sido perfecto si no fuera que la colombiana cometió un error que le hubiera costado una costosa multa, y sus fans no se la dejaron pasar. A través de las redes criticaron que la rubia no use correctamente su cinturón de seguridad, pues aunque se lo puso, se ve que la correa no rodea su cuerpo, si no está debajo de su axila.

Dejando atrás la polémica, la cantante continúa promocionando El Dorado. En este programa Shakira se animó cantar junto al conductor del programa temas como el famoso Waka Waka o el Whenever, wherever. Incluso, se atrevieron a cantar Zombie de The Cranberries, una de las canciones preferidas de la rubia.