Selena Gomez y Taylor Swift se juntaron en un escenario y sus fans se alborotaron

Selena Gomez lleva un tiempo alejada de los escenarios, pero eso acabó luego que la cantante apareciera por sorpresa durante el concierto de Taylor Swift en Pasadena, en California (Estados Unidos).

Taylor Swift anunció en medio del espectáculo que una de las amigas más reales y auténticas que había tenido en su vida iba a cantar con ella, tras ello apareció Selena Gomez y el público estalló de felicidad.

Selena salió en el Rose Bowl y cantaron “Hands to Myself”. Más adelante, Selena Gomez le dedicó unas emotivas palabras a Taylor.

“Tengo que darle las gracias a mi mejor amiga desde los 12, y la razón por la que ha sido siempre de las mejores es por qué no me ha juzgado en una sola decisión de las que he tomado. Ella siempre ha estado a mi lado. Me alentó cuando no tenía nada que lo hiciera, y no sé si sería tan fuerte como hoy soy si no te tuviera a ti. Me cambiaste la vida. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por apoyar a la mujer más hermosa, fuerte e independiente que jamás he conocido. Así que gracias como mejor amiga”, sostuvo la expareja de Justin Bieber.

Taylor respondió de una manera muy tierna a su BFF, pues publicó en su Instagram una foto de ambas cantando y agregó: “A la persona a la que podría llamar en cualquier momento del día, que ha estado ahí sin importar lo que pasara… lo diste absolutamente esta noche y todo el mundo estaba emocionado por haberte visto”.