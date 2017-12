Selena Gomez publicó atrevida foto y supera los 3 millones de “Me gusta”

Selena Gomez dejó boquiabierto a sus miles de fanáticos luego que en sus redes sociales compartiera una foto donde la vemos luciendo un atrevido escote y aparece acompañada cineasta Colin Tilley.

La publicación de la intérprete de “Same Old Love” fue del agrado de sus miles de seguidores, pues en cuestión de horas la fotografía llegó a tener más de 3 millones de “Me gusta” y alrededor de 28 mil comentarios donde resaltan su calidad profesional al ser elegida como la mujer del año por Billboard.

Incluso muchos cibernautas compararon el escote en “V” que llevaba Selena Gomez con el que usó Jennifer Lopez en los Premios Grammy del año 2000 y que atrajo toda la atención del mundo.

Hace unos días Selena Gomez fue premiada por Billboard como la “Mujer del Año 2017”, esto gracias a su esfuerzo con el que ha conseguido sacar adelante varios proyectos de éxito como su nuevo álbum y la serie de Netflix Por trece razones.

La cantante se robó la mirada de todos al llegar al evento con un sexy atuendo, el que constó de unos pantalones de cuero con cortes geométricos acompañado de un cinturón con hebilla dorada. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue el body ajustado y con escote en forma de corazón invertido.

En la entrevista que brindó, Selena Gomez habló por primera vez de su ruptura con el cantante The Weeknd. “De veras que nunca he experimentado algo así en mi vida. Terminamos y quedamos como amigos. (La relación con The Weeknd) se trataba verdaderamente de alentarnos y cuidarnos el uno al otro. Para mí, eso fue extraordinario”, declaró a Billboard.