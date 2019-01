Sarah Jessica Parker vuelve a interpretar a 'Carrie Bradshaw' en un nuevo spot para el Superbowl

Sarah Jessica Parker sorprendió a todos al compartir un video perteneciente a un comercial de una famosa marca de cerveza, donde se aprecia que la actriz vuelve a dar vida a ‘Carrie Bradshaw’, su personaje en “Sex on the city”.

A través de su cuenta de Instagram, Sarah Jessica Parker compartió un corto clip que se emitirá, para sorpresa de todos, en el medio tiempo del Superbowl que se llevará a cabo este domingo.

Por si fuera poco, Sarah Jessica Parker no aparece sola en el video ya que trae de regreso a otro ícono del cine. El actor Jeff Bridges aparece en el mismo comercial interpretando a ‘El Nota’, su papel protagónico en la cinta “El Gran Lebowski”.

Tanto Sarah Jessica Parker como Jeff Bridges compartieron las imágenes del teaser de 45 segundos del spot en sus redes sociales.

"Careful man, there's a beverage here!" @SJP and I are bringing back some beloved characters with a twist, because thanks to @stellaartois and @water, when you change up the usual you can do good! #Ad#PourItForward Learn more at https://t.co/KG7PEmgn0Spic.twitter.com/KQFR7kpKfA