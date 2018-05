Reconocido actor mexicano reveló que padece esta enfermedad mortal

¡Lamentable! El reconocido actor mexicano, Arath de la Torre, indicó para los medios que lamentablemente padece una terrible enfermedad que podría llevarlo a la muerte si no sigue las instrucciones de los médicos.

Sí, así como lo lees, Arath de la Torre sentenció que tiene ‘apnea de sueño’, la cual es un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente.

El también comediante Arath de la Torre reveló que fue su esposa quien se percató que mientras él dormía dejaba de respirar por ratos. A la vez, comentó que esta enfermedad lo padece hace un buen tiempo y que hace uso de una máquina especial para su mejoría.

“Mi esposa detectó que dejaba de respirar por periodos de tiempo largo y me despertaba e incluso pasé años sin poder descansar, por esa razón fui a una clínica del sueño en donde me detectaron la enfermedad apnea del sueño, es una enfermedad crónica que me obstruye literalmente la respiración cuando duermo y de no utilizar una máquina que me recetó el médico, puedo morir durmiendo”, sentenció el actor.

Por último, Arath de la Torre comentó que al comienzo fue complicado adaptarse a la máquina y más para sus hijos verlo cada noche haciendo uso de ello. Sin embargo, ahora ya se ha adaptado y ha podido dormir adecuadamente.

“Esa máquina la tengo que usar permanentemente cuando duermo, mis hijos cuando me vieron por primera vez se pusieron a llorar, pero ahora ya están acostumbrados a ver a su papá con una máquina y una máscara y la verdad que he logrado descansar de forma adecuada”, finalizó.